31-летний липчанин обокрал случайного знакомого в баре

Липецкие правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Усманского района. Его обвиняют в мошенничестве и краже.

В августе 2020 года мужчина отдыхал в одном из питейных заведений Липецка. В баре он познакомился с другим посетителем и предложил ему выпить вместе. В какой-то момент обвиняемый попросил у нового знакомого сотовый телефон, чтобы позвонить. Когда тот отвлекся, 31-летний мужчина скрылся вместе с мобильным, а затем через приложение перевел деньги со счета приятеля себе на карту и обналичил их.

Потерпевший вернулся домой и дал карту своей сожительнице, чтобы та сходила в магазин. Тогда и стало известно, что денег на счету нет. Утром в банке мужчине рассказали про перевод сбережений. Общая сумма ущерба, причинённого 41-летнему липчанину, составила 19 300 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Жителю Липецкой области грозит до шести лет лишения свободы.