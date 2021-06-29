За неделю в Липецкой области на 5% выросла заболеваемость ОРВИ

В Липецкой области 3 013 человек заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе, с 21 по 27 июня, в Липецкой области зарегистрировали 3 013 случаев ОРВИ. Это на 5% больше, чем неделей ранее. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, среди заболевших 59% детей. Также на 7,7% выросли показатели в старшей возрастной группе.

В Липецке ОРВИ подхватили 1 694 человека, что выше уровня прошлой недели на 6,8%. При этом показатель ниже эпидпорога на 14,4%. Согласно результатам исследований, которые проводили на основе материалов от больных инфекцией, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Их обнаружили в 7,2% проб. В 60% это риновирусы, по 20% - вирусы парагриппа и бокавирусы. Вирусов гриппа нет.

Специалисты просят липчан при появлении любых симптомов ОРВИ сразу обращаться к врачу.