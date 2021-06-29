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Общество29 июня 2021 14:09

В ближайшие дни у липецких водителей проверят тонировку

Нарушителей будут штрафовать
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липецкие автоинспекторы проверят тонировку машин

Липецкие автоинспекторы проверят тонировку машин

Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого вторника, 29 июня, в Липецкой области инспекторы ДПС будут проверять тонировку машин. Мероприятие продлится до 1 июля включительно.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД Липецкой области, стекла автомобиля, затонированные сверх меры, влияют на дорожную безопасность. Стекла передних дверей и ветровое стекло должны пропускать не менее 70% света.

Тем, кто нарушил правила, грозит штраф в 500 рублей. Также они не смогут сесть за руль данной машины - автоинспектор выдаст требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". За невыполнение требования предусмотрела административная ответственность, вплоть до ареста до 15 суток.