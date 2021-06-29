За месяц в Липецке утонуло 5 человек

С 23 по 28 июня в Липецке утонуло 3 человека. По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС, все эти случаи произошли на реке Воронеж в местах не организованных для купания. Так, последняя трагедия случилась накануне, 28 июня, на Соколе. За железнодорожными мостом спасатели достали из воды тело 55-летнего мужчины.

С начала июня в областном центре утонуло 5 липчан, в том числе двое подростков. За тот же период 2020 года - 6. Все несчастные полезли в воду в местах не оборудованных для купания. На официальных пляжах спасатели пришли на помощь 10 любителям поплавать.

Напомним, что в Липецке открыты 3 официальных пляжа - в районе ЛТЗ, НЛМК и Сокола. На Центральном пляже продолжается реконструкция. Спасатели просят липчан купаться только в разрешенных местах, а также соблюдать правила безопасности на воде.