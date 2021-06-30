Парню из Липецка грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Молодого липчанина будут судить за закладки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 22-летнего парня. Его обвиняют в покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ и их аналогов - ч.3 ст.30, п."а", "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ.

В сентябре прошлого года у дома на улице Московская полицейские задержали неизвестного. Он делал закладки. Оказалось, что наркотики липчанин забирал оптовыми партиями, затем расфасовывал на более мелкие, чтобы продать.

Изъятые вещества отправили в лабораторию. По заключению эксперта, там оказалось 135,12 г синтетического наркотика и 9,1 г растительного происхождения - марихуаны. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, молодой человек не стал отрицать вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Липчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.