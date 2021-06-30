В Липецке жители микрорайона сообщают о выстрелах из окна

О звуках выстрелов из окон многоквартирного дома сообщают жители Университетского микрорайона в Липецке. По словам очевидцев, кто-то стреляет с балкона дома №46 по улице Замятина.

Жители Университетского жалуются на выстрелы Фото: скриншот

Судя по сообщениям в соцсетях, звуки выстрелов слышали несколько человек. Кто-то определил по звуку, что стреляли холостыми патронами из автоматического оружия. По словам жителей микрорайона, выстрелы слышали этим утром, 30 июня, а также во вторник вечером. Кто-то даже видел компанию людей, возможно собирающих гильзы.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области «КП-Липецк» пояснили, что по сообщению граждан проводится проверка, на место выехали сотрудники полиции, подробности выясняются. Кто на самом деле стрелял и из чего, устанавливает полиция.