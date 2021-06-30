Автоцистерна улетела в водохранилище в ДТП с двумя грузовиками под Липецком

Серьезная авария произошла на дамбе Матырского водохранилища. Там столкнулись легковой автомобиль «Шевроле Авео», «КамАЗ» и автоцистерна «Рено». По словам очевидцев, легковушка задела цистерну, а затем влетела в лобовую под грузовик.

Смотреть видеосюжет Цистерна улетела в воду после ДТП под Липецком

При этом водитель цистерны пытался уйти от удара с «Шевроле», но столкновения избежать не удалось, в итоге тягач «Рено» пробил ограждение дамбы и улетел в водохранилище. Кабина тягача практически полностью ушла под воду.

Легковушка от лобового удара с грузовиком превратилась в груду металла. Как сообщают свидетели, в аварии погибли два человека. Что произошло на самом деле и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД. На месте также работали спасатели и медики.