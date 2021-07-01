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Общество1 июля 2021 17:22

Липецкие организации получили письма от администрации с просьбой помочь купить вакцины от коронавируса

В пресс-службе назвали документы подделкой
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецкой области сообщили, что документы - фейк

В администрации Липецкой области сообщили, что документы - фейк

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Руководители крупных предприятий Липецкой области получили интересные письма. В них было обращение якобы от региональной администрации с просьбой финансово помочь с покупкой вакцины от коронавируса. В документе говорилось о сумме в 971 тыс. рублей.

- Официально сообщаем, что администрация Липецкой области никогда не направляла таких писем, - сообщили в пресс-службе. - Вакцинация от новой коронавирусной инфекции является бесплатной для населения.

В региональной администрации уточнили, что поставками вакцин занимается Министерство здравоохранения. Закупка ведется за средства из федерального бюджета. Данные письма - грубая подделка и попытка дискредитировать прививочную кампанию. Об этом уже сообщили в полицию.

Напомним, что по данным оперштаба за сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 102 человека. С начала пандемии - 33 612 случаев.

В администрации Липецкой области сообщили, что документы - фейк

В администрации Липецкой области сообщили, что документы - фейк

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.