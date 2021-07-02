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Происшествия2 июля 2021 13:01

Ночью в Липецке подожгли три внедорожника

Машины полыхали на улице Балмочных и Бехтеева
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Два крупных автопожара произошли в Липецке этой ночью, 2 июля. Первый случился на улице Балмочных, где загорелся внедорожник «Тойота Ленд Крузер». На место происшествия выезжало одно отделение пожарной охраны. Пожар удалось потушить, однако от самого автомобиля почти ничего не осталось. Сгорел моторный отсек и внутренняя отделка салона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, предварительная причина пожара – поджог.

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Горящий внедорожник в ЖК "Виктория"
Горящий внедорожник в ЖК "Виктория"

Спустя время загорелись машины на улице Бехтеева, там вспыхнули еще два внедорожника – «Фольксваген Тигуан» и «Лада Нива». С огнем также боролось одно отделение пожарной охраны. На иномарке сгорели моторный отсек и салон, на «Ниве» – заднее крыло и стоп сигнал. Как и в первом случае, предварительная причина – поджог.

Люди не пострадали, по обоим фактам проводятся проверки.