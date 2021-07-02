Липецкие росгвардейцы примут участие в оперативно-стратегическом учении "Заслон-2021"

Подразделения управления Росгвардии по Липецкой области будут участвовать в оперативно-стратегическом учении "Заслон-2021". Мероприятие пройдет с 12 по 20 июля в нескольких регионах страны, причем впервые. Это подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое состоится в сентябре.

Войсковая авиация перебросит силы и средства в районы практических занятий. Также участников доставят к назначенному месту автомобильным и железнодорожным транспортом. Цель учений - проверить готовность войск к выполнению задач, слаженность подразделений ведомства, а также повысить профессиональный уровень подготовки личного состава. Во время учений росгвардейцы отработают комплекс учебных задач, которые направлены на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.