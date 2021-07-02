В субботу в Липецке до +27 градусов, дожди и грозы

Погода в Липецке: жара ненадолго отступит Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 3 июля, в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью около 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +27 градусов. С самого утра и до вечера синоптики прогнозируют небольшие дожди. Местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 5-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 4 июля, в областном центре станет прохладнее. Преимущественно без осадков. В темное время суток 19 градусов выше ноля. Днем столби термометра покажет около +26 градусов. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 745 мм рт.ст.

Продолжительность дня - 16 часов 42 минуты. Солнце появляется над горизонтом в 4.04 утра. Заходит в 20.46.