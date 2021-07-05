В Липецке у остановки "Вермишева" сломались светофоры

В этот понедельник, 5 июля, в Липецке погасли светофоры. Сигнальные столбы перестали работать в районе остановки "Вермишева". Как уточнили в пресс-службе городской администрации, отключились два пешеходных и два транспортных светофора, расположенные возле остановочного павильона.

На место выехали сотрудники "Липецкгорсвета". Они проводят детальное обследования, чтобы выявить причину сбоя. По предварительным данным, осмотр завершат к 16.00. Если поломка окажется не серьезной, то работу светофоров восстановят к вечеру.

Липчан призывают быть внимательными и осторожными при движении по этому участку. Согласно ПДД, он является нерегулируемым, а значит водителям нужно уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу по "зебре".