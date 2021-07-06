За полгода в Липецке около 25000 животных привили от бешенства

В Липецке животных прививают от бешенства Фото: Юлия КЛЮЕВА

За полгода в Липецке от бешенства привили почти 25 тыс. животных. Зимой и весной специалисты ветеринарной станции обошли частный сектор, предлагая сделать питомцам прививку. Также работали выездные ветеринарные пункты. Особое внимание уделяли кошкам и собакам. В предстоящие месяцы акцент сделают на вакцинировании крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Кстати, свиньям и кроликам прививки не делают.

Как отметили в пресс-службе мэрии, за 6 месяцев вакцинировали 24 973 животных, что на 5 тыс. больше, чем за тот же период 2020 года. За это же время не зарегистрировали ни одного случая заражения бешенством.

Для диких животных разложили 21 тыс. специальных брикетов с запахом мяса и рыбы. Внутри приманки - капсула, прокусив которую животное получает дозу препарата. Так, братья наши меньшие съели более 85% угощений.

Прививка от бешенства бесплатна. Телефоны ветклиник в Левобережном округе - 558-100, в Правобережном - 482-000. По этим номерам садоводческое товарищество или управляющая компания могут оставить запрос на выезд мобильного ветпункта.