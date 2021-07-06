Коронавирус в Липецке, новости на 6 июля 2021 года: заболеваемость среди учащихся и работников растет, а среди медиков падает

В Липецке прошло заседание оперштаба по противодействию коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 6 июля, в Липецке провели очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, прирост заболевших с 13 июня составляет от 2 до 18%. Наибольшее количество зараженных среди пенсионеров. Также рост заболеваемости выявили среди учащихся и работающих граждан. А в среде медиков, наоборот, снижение.

Собравшиеся проговорили, что надо возобновить проверки общественного транспорта, проводить более тщательную дезинфекцию и контролировать соблюдение масочного режима.

- Уровень распространения инфекции в стране и в регионе достаточно высокий, поэтому начнем проводить профилактическую работу, - заявил губернатор Игорь Артамонов. - Со следующей недели будем переходить к более жестким мерам - проверим транспорт и торговые центры.

В Липецкой области первым компонентом вакцины от COVID-19 укололись 227 тыс. человек, охвачено 24,9% взрослого населения. Полностью вакцинировали 158 тыс. липчан - 17,4% взрослого населения. За последний месяц темп прививочной кампании увеличился в 4 раза. В регионе работают 36 стационарных пунктов вакцинации, 44 мобильные бригады, 13 мобильных прививочных пунктов. В день делают до 10,5 тыс. прививок.

При необходимости коечный фонд под коронавирусных больных увеличат с 1 600 до 3 000. Под инфекционный госпиталь начали готовить санаторий в областном центре.