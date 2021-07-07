В четверг в Липецке ясно и до +30 градусов

В Липецке жаркое лето Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 8 июля, в Липецке ожидается жаркая погода. По прогнозам синоптиков, ночью около 17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +30 градусов. До полудня ясно, после обеда переменная облачность. Ветер северо-восточный с переходом на северный 7-10 м/с. Атмосферное давление без значительных изменений - 756 мм рт.ст.

В пятницу, 9 июля, лето продолжит радовать липчан. В темное время суток 20 градусов выше ноля. Днем в областном центре прогреется до +30 градусов. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

К сожалению, световой день начинает постепенно убывать - его долгота в настоящее время составляет 16 часов 34 минуты.