Под Липецком "Тойота" вылетела в кювет и перевернулась

В Липецкой области перевернулась иномарка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 7 июля, на улице Катукова в Липецке столкнулись мопед и "Киа". Пострадал 15-летний мопедист. Его госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение правил перестроения.

В Становлянском районе в 4.30 утра на трассе М4 "Дон" вы кювет вылетела "Тойота". Иномарка перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 50-летний водитель не справился с управлением. Травмы получила его 45-летняя пассажирка.

В селе Доброе в переулке Советский "Шкода" наехала на подростков 15 и 16 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Медики оказали пострадавшим девочкам помощь и отпустили.

В Лебедяни на улице Советская "Киа" сбил 18-летнюю девушку. Ее с травмами доставили в больницу. Причины двух последних аварий - нарушение правил проезда пешеходных переходов.