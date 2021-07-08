В Липецке у Центрального пляжа едва не утонули дети

В Липецке в реке Воронеж едва не утонули дети Фото: УГПСС Липецкой области

Накануне, 7 июля, в Липецке едва не случилась трагедия. Трое ребят 11 и 13 лет решили искупаться на реке Воронеж около Центрального пляжа. В какой-то момент юные липчане начали тонуть.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели, дежурившие на посту №1 услышали крик о помощи. Они тут же бросились спасать детей. Несчастных вытащили из воды. Они находились в сознании, медицинская помощь не потребовалась.

Липчан просят соблюдать правила поведения на воде. Купаться только в официально разрешенных местах. Взрослых - следить за безопасностью детей. Не оставлять малолетних детей без присмотра в воде или около нее, даже если ребенок умеет плавать или в водоеме мелко.