Под Липецком будут судить пьяного водителя, предлагавшего взятку инспектору

В Липецкой области будут судить 34-летнего жителя Задонска. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, в июне этого года автоинспекторы остановили машину. Водитель оказался пьян. Чтоб избежать административной ответственности, липчанин решил "договориться" с сотрудниками ДПС. Он предложил лицу при исполнении 30 тыс. рублей. За это тот должен был простить и отпустить нарушителя, не составляя протокол.

Однако, обвиняемый не смог реализовать свой план. Инспектор отказался от денег. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ "Приготовление к даче взятки должностному лицу лично". Липчанин признал вину полностью. Материалы дела направлены в суд.