Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июля 2021 года: 158 новых случаев

Еще у 158 липчан подтвердили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 158 жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Почти половина заболевших из Липецка - 75. Далее идет Елец - 16 случаев. Замыкает тройку "лидеров" Елецкий район - 11. В Долгоруковском районе 9 зараженных. В Задонском и Чаплыгинском районах - по 7. В Данковском, Хлевенском и Воловском - по 6. В Грязинском и Тербунском районах заболели по 3 человека. В Добринском, Липецком и Усманском районах - по 2. В Добровском районе диагноз подтвердился у 1 местного жителя.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 43 395 случаев COVID-19. Выздоровели 30 762 человека. Умерли 948 липчан, в том числе 6 за последние сутки. Лечение продолжают 2 817 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме, они остаются дома. 539 человек госпитализировали.