В Липецке злодей обогатился на 100000 рублей на кражах из садовых домиков

На прошлой неделе правоохранители задержали в Липецке 58-летнего мужчину. Его подозревают в серии краж из садовых домиков Правобережного округа.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, чтобы забраться внутрь зданий, негодяй выставлял окна либо выбивал входные двери. Липчанин похищал электроинструменты, бытовую технику, предметы интерьера, продукты. На сегодняшний день полицейские установили причастность задержанного к 6 эпизодам противоправных деяний. Сумма ущерба - 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по п."б", ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы.

Также на кражах из садовых домиков попались 39-летний житель Сокола и 25-летний парень. В основном, они уносили с собой электроинструменты и предметы быта.