В пятницу 3 улицы Липецка останутся без света, 2 - без воды

В пятницу, 9 июля, в некоторых районах Липецка не будет воды и света. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Семашко, 8; Гагарина, 45, а также частного сектора по улице Орловская.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат на Сырском Руднике по улице Юношеская, 39а, 39б, 43м. Также краны пересохнут по адресам: 15 микрорайон, 8-14, 35, 36. Специалисты планируют ликвидировать утечки на водоводах на указанных участках.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой. Также жители могут оставить заявку на подвоз воды. Более подробную информацию об этом можно получить по телефонам 175 и 236-175.