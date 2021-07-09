Под Липецком мужчина из мести сжег машину бывшей

Мужчина поджег машину после ссоры с дамой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали поджигателя автомобиля. Пожар произошел рано утром 6 июля в одном из сел Задонского района. «Лада-Калина» 45-летней женщины загорелась непосредственно возле дома. Эксперты определили, что причиной пожара был поджег.

Подозреваемого вычислили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Задонскому району. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный и ранее судимый 47-летний житель района.

Как выяснилось, подозреваемый хорошо знал владелицу авто – они раньше жили вместе, после расстались, при этом поддерживали отношения. Накануне пара поссорилась и пьяный ухажер решил отомстить женщине. Сначала он обмазал «Калину» отработанным машинным маслом, но этого показалось мало и в итоге поджег. Большая часть машины сгорела. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК – поджог. Мстителю грозит до 5 лет колонии.