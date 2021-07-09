С начала лета на водоемах Липецка погибли семь человек

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, с начала лета в Липецке утонули 7 человек, двое из них – подростки. Как сообщают спасатели, все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Только в июле в прудах утонули двое молодых людей: женщина погибла на территории садов«Металлург-1», мужчина – в районе ЛТЗ. На оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики, трагических случаев не регистрировали – на помощь утопающим успевают вовремя.

В надежде предотвратить трагедии, спасатели выходят в рейды по диким пляжам, беседуют с отдыхающими, раздают памятки, ставят у воды предупреждающие аншлаги, в общем прилагают вес усилия. Но запретить людям подходить к воде никто не может. Остается рассчитывать только на сознательность граждан.