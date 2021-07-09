В Липецке на Соколе из-под земли забил фонтан

Радуга над гаражами, где из-под земли бьет фонтан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 9 июля, в Липецке произошла коммунальная авария. На Соколе из-под земли забил фонтан. Местные жители запечатлели на видео это водное буйство.

- Кто хочет на водные процедуры, добро пожаловать на улицу 40 лет Октября, - приглашает липчан автор ролика. - Два часа как прорвало трубу, а работников нет. Зато радуга и не жарко.

Мощная струя воды брызжет прямо на гаражи, стоящие рядом. На крышах строений радует глаз миниатюрная разноцветная дуга.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе АО "ЛГЭК", бригада специалистов съездила на Сокол к указанному месту. Оказалось, что труба, которую прорвало, принадлежит садоводческому товариществу. Так что ликвидировать порыв придется им.