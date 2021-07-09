Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июля 2021 года составило 30 770 человек

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 9 июля 2021 года достигло 30 770 человек. За минувшие сутки медики выписали 44 пациентов. Они справились с болезнью. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 168 жителей области. В Липецке - у 76. В Грязинском районе - у 22. В Добринском - у 20. В Данковском районе 18 новых случаев. В Ельце - 5. В Липецком и Усманском районах заболели по 4 человека. В Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском и Чаплыгинском районах - по 3. В Добровском и Измалковском районах по 2 зараженных.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 34 663 человека. В настоящем времени на больничном находятся 2 937 пациентов. У 2 369 из них болезнь протекает в легкой форме. Остальных 568 пришлось госпитализировать.

Умерли 956 человек, в том числе 8 за сутки.