Суд приостановил работу школьного лагеря под Липецком: в учреждении не было санитайзеров, туалетной бумаги и обеззараживателей

Чаплыгинский районный суд приостановил работу оздоровительного школьного лагеря в Липецкой области. Причина тому - несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, на базе школы во время каникул действовал лагерь с дневным пребыванием. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили ряд существенных нарушений в его работе. Так, в обеденном зале и туалетах не поставили санитайзеры с антисептиками. Не было туалетной бумаги, бумажных полотенец и мыла.

Запас одноразовых масок для персонала не впечатлил проверяющих. В школе было оборудование для обеззараживания воздуха, но его установили не во всех помещениях. В 6 игровых комнатах - только 2 рециркулятора. Кстати, 4 сотрудника лагеря заразились COVID-19.

Суд привлек школу к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих". Работу учреждения приостановили на 45 суток.