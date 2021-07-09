Липчанка пожаловалась в полицию на детей, которые скинули на нее пакет с водой

В отдел полиции №2 Липецка обратилась женщина. В своем заявлении она указала, что неизвестные скинули на нее пакет с водой. Это произошло у одного из домов по улице Осканова в микрорайоне "Елецкий". Горожанка вышла из своего автомобиля, а после в нее прилетел "сюрприз". В этот момент липчанка заметила детей на балконе, откуда предположительно могли скинуть пакет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность проказников. Ими оказались ребята 8 и 9 лет. С родителями и детьми провели профилактическую беседу.

В отношении взрослых завели дело по ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Наказание по статье - предупреждение или административный штраф от 100 до 500 рублей.