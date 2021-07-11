В понедельник часть липчан лишится электроэнергии

Подробности по телефону: 236-175. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Некоторые липчане останутся без электроэнергии 12 июля. Как сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК», в понедельник рабочие займутся ремонтом, из-за которого под ограничения попадут следующие потребители:

- с 9:00 до 17:00 жители частного сектора по улице Фабричной;

- с 9 часов утра до четырех вечера проспект Мира, 27.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175 (стационарный) и 236-175(стационарный и мобильный).

Из-за ремонта на водоводах часть горожан лишится еще и холодной воды. Список адресов можно посмотреть здесь.