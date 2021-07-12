Пропавшего в Липецке гражданина Турции нашли мертвым в реке

Пропавшего гражданина Турции нашли мертвым Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Трагически закончили поиски 29-летнего мужчины в Липецке. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Дениз Озтюрк пропал полторы недели назад, в субботу 3 июля. Больше недели волонтеры обзванивали больницы и распространяли ориентировки – никаких следов иностранца не было.

Известно, что мужчина работал в Липецке, жил в районе НЛМК. Как сообщают волонтеры поискового отряда, мужчину пропавшего нашли мертвым.

Тело иностранца обнаружили в реке Воронеж в районе пляжа НЛМК. Во всех обстоятельствах произошедшего и в причинах смерти сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.