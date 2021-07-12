Липецк украсили желто-зелено-белыми флагами ко дню города

Липецк украшают флагами Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке готовятся отметить 318 лет со дня образования города. День рождения Липецка отмечается в третье воскресенье июля – в этом году это 18 число. Улицы города уже начали украшать к празднику.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицах и площадях смонтировали 50 флажниц, в которые поставят 308 флагов в традиционных цветах герба города. Желтые, зеленые и белые флаги будут 2 и 3 метра в высоту и 65 см в ширину. Они уже стоят на Липецком городище, на площадях Героев, Плеханова, Театральной, Победы и Танкистов, на Сокольском мосту и в районе Кольца трубного завода, а также у памятника Митрофану Клюеву.

Кроме этого в честь Дня города в Липецке включат праздничную иллюминацию – она появится на мостах. Горсвет уже проверил консоли на фонарных столбах и где надо заменил лампочки.