В ДТП с забором и встречной машиной под Липецком погибла женщина за рулем ВАЗа

Смертельная авария произошла в субботу ночью, 10 июля в Данкове. Та на улице Горького не справилась с управлением 37-летняя женщина за рулем ВАЗ-2111. «Одиннадцатая» влетела в дорожное ограждение, а затем во встречный ВАЗ-2114 с 22-летним водителем. Как сообщает ГИБДД региона, водитель первого ВАЗа скончалась в машине скорой по дороге в больницу. Предварительная причина ДТП – неверное расположение на проезжей части.

В тот же день в Данковском районе около 19.00 на трассе Ильинка – Плахово не справилась с управлением 44-летняя женщина за рулем «Сузуки», машина перевернулась. Пострадала 79-летняя пассажирка – пенсионерка в больнице. Причина: нарушение правил расположения на проезжей части и несоответствие скорости.

Еще одно смертельное ДТП случилось 11 июля на трассе «Дон» в Задонском районе, где не справился с управлением 48-летний мотоциклист. Мотоцикл влетел в ограждение трассы, водитель погиб на месте.

В тот же день в Грязинском районе около 18.30 на трассе Ярлуково – Сселки – Грязи столкнулись «Лада-Приора» с 33-летней женщиной за рулем и «Ауди» с 33-летним водителем. Пострадала полугодовалая девочка пассажирка иномарки. До госпитализации не дошло – ребенок находился в удерживающем устройстве, что, возможно, помогло избежать более тяжких последствий.

Всего за трое суток, с 9 по 11 июля, на дорогах Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 15 ДТП, в которых пострадали 17 человек и четверо погибли.