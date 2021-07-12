В Липецке выпал из окна и погиб 3-летний мальчик

СК проводит проверку Фото: Лия МУРАДЬЯН

Трагический несчастный случай с ребенком в Липецке произошел в воскресенье, 11 июля, в многоквартирном доме на улице Ангарская. Там из окна на пятом этаже выпал 3-летний мальчик. К несчастью, ребенок погиб.

По данному факту сейчас проводит проверку следственный комитет. Как сообщает пресс-служба СКР региона, в момент происшествия мальчик находился в комнате без присмотра взрослых. В настоящее время СК опрашивает родственников и очевидцев, подробности устанавливаются. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам проверки.

Это уже второй случай с падением ребенка в Липецке в этом месяце. На прошлой неделе из окна на четвертом этаже выпала 5-летняя девочка.

Родителям в очередной раз напоминают о правилах безопасности: не ставить мебель у окон, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, не оставлять окна открытыми в расчете на москитную сетку – она не выдержит. На окна рекомендуют ставить фиксаторы. И самое главное – не оставлять малышей без присмотра.