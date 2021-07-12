В Липецке предпринимателя оштрафовали на 100000 рублей за 4 бутылки водки

В Липецке предприниматель заплатит штраф за нелегальную торговлю спиртным Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратились представители регионального УМВД. Они требовали привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица".

В заявлении они указали, что в сентябре 2020 года в одном из павильонов на улице Звездной обнаружили нелегальный алкоголь, а именно 4 бутылки водки. Согласно законодательству, торговать спиртным могут только организации, кроме пива и аналогичных продуктов, а не индивидуальные предприниматели.

Суд изучил материалы дела и вынес решение - привлечь к ответственности. Теперь бизнесмену придется заплатить 100 тыс. рублей штрафа. Контрафакт уничтожат.