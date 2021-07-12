Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 12 июля 2021 года: 198 новых случаев за сутки

В Липецкой области за сутки у 198 человек подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области вновь увеличилось. За сутки инфекцию выявили еще у 198 человек. Об этом сообщили в этот понедельник, 12 июля, в оперативном оперштабе.

Половина из заболевших оказались жителями Липецка - 99. В Грязинском районе - 18. В Лебедянском - 17. В Краснинском районе диагноз подтвердился у 13 жителей. В Ельце - у 12. В Липецком районе - у 9. В Добровском, Хлевенском и Чаплыгинском районах заразились по 5 человек. В Воловском и Задонском районах - по 4. В Измалковском и Усманском районах по 2 новых случая. В Данковском, Тербунском и Лев-Толстовском - по 1.

Всего в регионе заболели 35 228 человек. Выздоровели 30 940 липчан, в том числе 77 за последние сутки. Лечение продолжают 3 311 пациентов, из которых 2 579 остаются дома с легким течением COVID-19, а 732 госпитализировали. С начала пандемии в области умерли 977 человек, 7 - за минувшие сутки.