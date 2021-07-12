Во вторник в Липецке до +33 градусов

В Липецке до +33 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жаркое лето продолжает радовать липчан. Во вторник, 13 июля, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. Ночью от 12 до 17 градусов выше ноля. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

В светлое время суток воздух прогреется до +33 градусов. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В среду, 14 июля, в Липецке будет ясно. Ночью около 17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ветер северный с переходом на северо-восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление не изменится в течение дня и составит 752 мм рт.ст.

Световой день становится короче. Солнце встает в 4.14 часов. Закат в 20.40.