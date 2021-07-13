Под Липецком пропал 63-летний мужчина: может быть дезориентирован

В Липецкой области ищут 63-летнего мужчину Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 63-летнего мужчину. Долгополов Александр Алексеевич пропал в минувшие выходные в Данкове в районе улицы Московская. С 10 июля о его местонахождении ничего не известно. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 60 лет, рост 165-170 сантиметров, седые волосы

Был одет: белые шорты, черно-белая рубашка в клетку.

Просьба ко всем, кто видел Александра Долгополова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", электронная почта: ppdlip@mail.ru