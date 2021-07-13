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Происшествия13 июля 2021 9:51

В Липецке 14-летний мопедист врезался в иномарку: подросток в больнице

А в Чаплыгине автоледи сбила велосипедиста
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке подросток на мопеде въехал в иномарку

В Липецке подросток на мопеде въехал в иномарку

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 12 июля, в Липецке на улице Энергостроителей произошла авария с несовершеннолетним. 14-летний водитель мопеда врезался в стоящий "Мицубиси". Парня госпитализировали с травмой. Предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции.

В тот же день в Ельце на улице Карла Маркса 18-летний мотоциклист столкнулся с УАЗом. Как и в предыдущем случае, в больницу отвезли водителя двухколесного транспорта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, один из водителей нарушил очередность проезда.

А в Чаплыгине на улице 50 лет Победы 22-летняя девушка за рулем "Дэу-Матиза" наехала на 14-летнего велосипедиста. Подросток получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили. Здесь также имело место нарушение очередности проезда.