Липецк попал в десятку городов, где проще всего купить ночью алкоголь

Липецк оказался на 9 месте в рейтинге городов по ночной продаже алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стало известно, в каких городах России проще всего купить ночью алкоголь. В рейтинг, который составило агентство "Zoom Market", вошел и Липецк. Специалисты опросили 2 760 человек из 23 городов. У россиян спрашивали, продают ли у них спиртное по ночам, покупали ли они или знакомые алкоголь ночью в магазине, а также поинтересовались, нужно ли ужесточить наказание за нарушение.

Так, по данным социологического опроса, проведенного в июле этого года, проще всего купить алкогольные напитки ночью в Москве, Краснодаре и Иваново. Липецк попал в первую десятку списка, заняв 9 место. Соседний Воронеж оказался на 15 строчке. Замыкают рейтинг Махачкала, Казань и Новосибирск.

Кстати, из 42% россиян, которые утверждали, что в их городе можно купить ночью алкоголь, 12% сами это неоднократно делали. А 82% опрошенных считают необходимым ужесточить наказание за продажу спиртного в запретное время. В 75% случаев ночью покупают пиво, в 21% - водку.