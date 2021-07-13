Под Липецком задержали мужчину с мешком наркотиков

В Липецкой области задержали мужчину с мешком наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали мужчину с наркотиками. Это произошло в селе Кривополянье Чаплыгинского района. Несколько дней назад полицейские заметили на улице подозрительного гражданина с мешком. Они подошли к незнакомцу и попросили показать его содержимое. В мешке оказалось вещество растительного происхождения.

Специалисты провели исследование и оказалось. что это маковая солома, которая является наркотиком. Масса обнаруженного - 1 656 граммов. Мужчина пояснил, что растения он нарвал на заброшенном огороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 45-летнего неработающего местного жителя задержали, а также возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 10 лет тюрьмы.