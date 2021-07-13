МЧС предупреждает: на неделе в Липецке и области ожидается аномальная жара

На Липецк надвигается аномальная жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка и области об опасном метеорологическом явлении. В период с 14 по 18 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, среднесуточные температуры достигнут 25-27 градусов выше ноля. Это на 7 градусов больше многолетних значений. Днем столбик термометра поднимется до +35 градусов.

В пик солнечной активности, с 11.00 до 17.00 лучше не выходить на улицу. Носить нужно просторную светлую одежду из натуральных тканей, легкий головной убор. Пить не менее 1,5-3 литров жидкости в день: вода с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированная минералка, компоты и морсы. Однако, в период максимальной жары лучше воздержаться от питья.