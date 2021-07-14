В Липецке женщина за рулем ВАЗа врезалась в дерево

Липчанка на ВАЗ врезалась в дерево Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4 399 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 157 не пристегнулись во время движения. Водители 3 929 раз нарушили скоростной режим, правила парковки, а также выезжали на встречку в неположенном месте. Произошло 26 аварий в которых никто не пострадал.

Во вторник, 13 июля, в Липецке машина врезалась в дерево. Это произошло на автодороге "Обход ЛТЗ". 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 не справилась с управлением и вылетела с дороги. Автомобиль - всмятку. Автоледи доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В селе Юсово Чаплыгинского района перевернулся 15-летний мотоциклист. Подросток получил травмы.