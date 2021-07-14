В День города в Липецке на маршрут №1 выйдет обновленный трамвай

В Липецке обновили один из трамвайных вагонов маршрута №1. "Горэлектротранс" провел капитальный ремонт транспорта. В салоне заменили электропроводку, пол, стекла, обшивку стен и потолка, обновили сиденья и поручни, установили светодиодное освещение, USB-зарядки и электронное табло. На работы ушло 2 недели.

Представители предприятия отметили, что подобные обновления планируются и в дальнейшем. Но все будет зависеть от финансирования. По предварительным подсчетам, на капремонт трамваев требуется около 90 млн рублей.

По данным пресс-службы мэрии, обновленный вагон выйдет на маршрут уже в эти выходные, как раз в день рождения города. В субботу и в воскресенье в двух трамваях установят оборудование - липчан в поезде будет сопровождать музыка.