Мошенники под видом сотрудников ФСБ вынудили липчанина отдать 2.5 млн рублей

В Липецке расследуют особо крупное мошенничество, которое негодяи совершили от имени правоохранительных органов. Инцидент произошел в июне, жертвой аферистов стал сотрудник организации, оказывающей юридические услуги населению.

По данным полиции, сначала липчанину позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что якобы кто-то пытается оформить на него кредит. После чего сразу позвонил еще один аферист и представился следователем регионального УФСБ. По словам псевдоследователя, правоохранители следили за действиями мошенников, которые пытались взять кредит на липчанина. При этом мужчину запугали уголовным преследованием за разглашение «секретной операции». То есть липчанину внушили, что он не должен никому рассказывать о происходящем.

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Далее жертву попросили «оказать содействие правоохранительным органам». После чего мужчине каждый день звонили «сотрудники ФСБ» и требовали проводить транзакции, якобы для того, чтобы поймать мошенников. В итоге 42-летний мужчина перевел тем самым мошенникам 2 430 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – групповое мошенничество в особо крупом размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, увеличивается количество мошенничеств, совершенных под видом правоохранительной деятельности. Аферисты внушают жертвам, что те содействуют следствию в поимке преступников.

Поэтому полиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят оперативные мероприятия с участием граждан заочно – по телефону или в интернете. По закону все процессуальные действия с гражданами осуществляются очно и только после получения согласия гражданина.