Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 июля 2021 года: выписали еще 147 пациентов

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 14 июля 2021 года - за сутки медики выписали еще 147 пациентов, победивших болезнь. С начала пандемии вылечились 31 240 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, COVID-19 подтвердился у 210 человек. В Липецке - у 96. В Ельце - у 43. В Хлевенском районе его выявили у 14 пациентов. В Задонском и Липецком районах заразились по 12 местных жителей. В Елецком и Усманском - по 8. В тербунском районе заболели 4 человека. В Воловском, Грязинском, Добровском и Долгоруковском - по 3. В Добринском районе - 1.

Всего зарегистрировано 35 643 случая новой коронавирусной инфекции. Умерли 993 человека, в том числе 10 за минувшие сутки. На лечении находятся 3 410 пациентов. Из них 758 госпитализировали. А 2 652 липчан остаются дома с легким течением болезни.