В четверг в частном секторе Липецка отключат свет

В Липецке в частном секторе отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан предупреждают об отключениях воды и света. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на сетях в Липецке необходимо провести ремонтные работы. Из-за этого в четверг, 15 июля, с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора: улицы Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Солнечная.

С 9 утра до 5 часов вечера света не будет в частном секторе по улицам Третьякова, Баумана, Белорусская, Брюллова, 46; переулок Свободный, Курчатова, Космический.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Депутатская, 52; Юношеская, 43м, 39а, 39б; проспект Победы, 15.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.