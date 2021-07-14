В центре Липецка на остановке вандалы украли из вазона тую

Вандалы украли дерево в центре Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Очередной акт вандализма и кража произошли в центре Липецка. Воры обнаглели до такой степени, что, невзирая на камеры наблюдения и внешний облик города, выдернули из вазона тую. Декоративное деревце в гранитном вазоне и можжевельник украшали остановку «Площадь Театральная». Но кто-то очевидно решил, что ему нужнее – отсутствие туи Смарагд обнаружили в эту среду, 14 июля.

– «По всей видимости дерево вырвали с корнями. К сожалению, это не единственный случай. В прошлом году с территории Быханова сада неизвестные вывезли пять туй, а цветы из вазонов и клумб крадут постоянно» – рассказывают в «Зеленхозе».

Как пояснили в пресс-службе администрации, на самом деле нерадивые граждане просто губят растения, поскольку те не приживутся у новых владельцев после перемещения.

Сумму нанесенного ущерба сейчас подсчитывают и готовят заявление в полицию. Учитывая, что территория хорошо просматривается с камер наблюдения, власти надеются, что найти воров не составит труда.