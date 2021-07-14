Иностранцев с крупной партией наркотиков задержали в Липецкой области

В Севастополе задержали членов крупной банды наркоторговцев. Как сообщает «МВД-Медиа», жительница Крыма и двое мужчин из Севастополя подозреваются в распространении различных видов наркотиков на территории нескольких регионов страны.

«В результате проведения следственных действий на территории Севастополя, Крыма, Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края обнаружены и изъяты подготовленные для реализации партии кокаина, альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина и марихуаны общим весом около 15 килограммов. Этого могло хватить для изготовления более 75 тысяч разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка превышает 40 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Как уточнили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, непосредственно на территории области задержали 6 человек, двое из которых – иностранцы. У них изъяли около 6 кг наркотиков и психотропных веществ.

Задержанная в Инкермане женщина, у которой нашли 30 свертков, призналась, что забрала их их тайника для дальнейшего распространения путем закладок. В отношении участников группы возбудили уголовные дела по статье 228.1 – все находятся под стражей.