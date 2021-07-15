Под Липецком металлоломщик скрутил шурупы с железной дороги

В Ельце поймали металлоломщика, который разбирал на части железную дорогу. Заявление в полицию поступило еще в мае. В ходе осмотра железной дороги выяснилось, что с путей пропали комплектующие на сумму 39 580 рублей.

Вора вычислили и поймали в ходе дослественной проверки. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 20-летний житель Ельца, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Парень во всем сознался. На допросе он рассказал, что знал эту железную дорогу с детства и думал, будто пути заброшены и никому не принадлежат. Сначала ельчанин скрутил 50 путевых шурупов и отнес в ближайшую скупку лома. После вернулся, выкрутил три путевых стрелочных башмака и две стрелочные подкладки, которые тоже сдал. Всего выручил 3000 рублей, которые потратил.

Дело возбудили по 158 статье УК – кража. Металлоломщику грозит максимум до двух лет.