Липецкие казаки и полиция дежурят на железной дороге, не пуская подростков

Казаки дежурят с полицией на железной дороге Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области транспортная полиция проводит совместные профилактические мероприятия с казачьей дружиной. Как сообщили в пресс-службе Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте, совместные патрули казаков и полицейских охраняют порядок и стараются не допустить травмирование детей и подростков на железной дороге во время летних каникул.

Также в период оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность», патрули прилагают все усилия, чтобы не допустить нарушения и преступления в зоне обслуживания Елецкого линейного отдела.

– «Транспортной полицией Липецкой области проводится колоссальная работа по охране общественного порядка и обеспечению безопасности как местных жителей, так и пассажиров поездов, следовавших по нашему краю проездом. Казаки всегда с радостью принимают предложения об участии в профилактических мероприятиях от сотрудников Елецкого линейного отдела. Безопасность жителей – наша общая задача», – отметили в ведомстве.