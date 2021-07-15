Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 15 июля 2021 года: 217 новых случаев

За сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 217 человек, а выписали 180 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 217 человек.

Заболевшие разделились по муниципалитетам так: больше всего случаев в Липецке - 37, затем идет Елец - 34, замыкает тройку "лидеров" Лебедянский район - 29. В Задонском районе заразились 25 местных жителей. В Тербунском - 21. В Грязинском районе - 16. В Данковском районе заболели 10 человек. В Добринском - 9. В Воловском - 8. В Краснинском - 7. В Хлевенском районе зарегистрировали 6 новых случаев. В Елецком - 4. В Измалковском, Липецком, Чаплыгинском и Усманском - по 2. В Добровском, Долгоруковском и Лев-Толстовском районах - по 1.

Всего COVID-19 заболели 35 860 жителей Липецкой области. Умерли 1 001 человек, в том числе 8 за последние сутки. Справились с болезнью 31 420 липчан. Медики выписали 180 пациентов за сутки.

Лечение продолжают 3 439 человек. Из них 763 пришлось госпитализировать. Остальные 2 676 липчан остаются дома.